В Саранске пройдет Чемпионат России по спортивному ориентированию

С 19 по 24 февраля в столице Мордовии будут проводиться Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Участие в состязаниях примут лучшие спортсмены страны, включая чемпионов мира и Европы.

На площадке Лыжно-биатлонного комплекса за победу будут бороться и спортсмены из Мордовии.

Программа соревнований:

19 февраля

10:00 Лыжная гонка - маркированная трасса (ЧР)

11:00 Лыжная гонка - маркированная трасса (ВС)

13:00 Лыжная гонка - маркированная трасса (МЖ12)

14:00 Открытие соревнований, церемония награждения.

20 февраля

10:00 Лыжная гонка-эстафета - маркированная трасса-3 человека (ЧР)

12:00 Лыжная гонка-эстафета - маркированная трасса-3 человека (ВС)

14:00 Лыжная гонка -маркированная трасса (МЖ12).

21 февраля

10:00 Лыжная гонка-комбинация (ЧР)

12:00 Лыжная гонка-комбинация (ВС)

14:00 Лыжная гонка-комбинация (МЖ12)

16:00 Награждение.

23 февраля

10:00 Лыжная гонка - эстафета-2 человека (ЧР)

12:00 Лыжная гонка - спринт (ВС)

14:00 Лыжная гонка - спринт (МЖ12).

24 февраля

10:00 Лыжная гонка-классика - общий старт (ЧР)

11:30 Лыжная гонка-классика - общий старт (ВС)

12:30 Лыжная гонка-классика (МЖ12)

14:00 Церемония награждения.