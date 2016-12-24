В Саранске пройдет Чемпионат России по спортивному ориентированию

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
С 19 по 24 февраля в столице Мордовии будут проводиться Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Участие в состязаниях примут лучшие спортсмены страны, включая чемпионов мира и Европы.
На площадке Лыжно-биатлонного комплекса за победу будут бороться и спортсмены из Мордовии.
Программа соревнований:
19 февраля
10:00 Лыжная гонка - маркированная трасса (ЧР)
11:00 Лыжная гонка - маркированная трасса (ВС)
13:00 Лыжная гонка - маркированная трасса (МЖ12)
14:00 Открытие соревнований, церемония награждения.
20 февраля
10:00 Лыжная гонка-эстафета - маркированная трасса-3 человека (ЧР)
12:00 Лыжная гонка-эстафета - маркированная трасса-3 человека (ВС)
14:00 Лыжная гонка -маркированная трасса (МЖ12).
21 февраля
10:00 Лыжная гонка-комбинация (ЧР)
12:00 Лыжная гонка-комбинация (ВС)
14:00 Лыжная гонка-комбинация (МЖ12)
16:00 Награждение.
23 февраля
10:00 Лыжная гонка - эстафета-2 человека (ЧР)
12:00 Лыжная гонка - спринт (ВС)
14:00 Лыжная гонка - спринт (МЖ12).
24 февраля
10:00 Лыжная гонка-классика - общий старт (ЧР)
11:30 Лыжная гонка-классика - общий старт (ВС)
12:30 Лыжная гонка-классика (МЖ12)
14:00 Церемония награждения.
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