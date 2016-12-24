Артём Здунов провел встречу с руководством компании «Эволента»

Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с директором по развитию АО «Эволента» Андреем Сараевым. Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере информационных технологий, создания новых рабочих мест. Во встрече принял участие министр имущественных и земельных отношений РМ Андрей Мищенко.



«Эволента» - один из ведущих центров компетенций по разработке, внедрению, интеграции и сопровождению программного обеспечения и цифровых сервисов в России. Головной офис компании находится в Саранске.



Глава Мордовии отметил значимость цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы в рамках исполнения Указа Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».



Как рассказал Андрей Сараев, компания активно включилась в эту работу. «Эволента» занимает первое место в России по автоматизации деятельности МФЦ. Автоматизированная информационная система для многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг используется в 19 регионах России с охватом 35 миллионов заявителей. В 2024 году компания первой в стране запустила проект, который позволяет обслуживать заявителей МФЦ по биометрии, и реализовала систему взаимодействия МФЦ с пользователями социальной сети «ВКонтакте».



Цифровых сервисов, разработанных программистами «Эволенты», очень много. Например, модуль «Госуслуги для такси» позволяет наладить четкую работу служб такси и легализацию деятельности по перевозке пассажиров на территории всей России.



Компания активно развивается. За последние три года объемы реализованных продуктов и услуг выросли в шесть раз.



Артём Здунов подчеркнул: для нашей республики особенно важно, что «Эволента» предоставляет рабочие места с достойной зарплатой. С 2017 года в Саранске действует бесплатная IT-школа «ЭвоАкадемия» - обучение проводится по 22 собственным программам. В 2024 году обучение в IT-школе прошли около 2 тысяч человек, 35 выпускников стали сотрудниками «Эволенты».



В рамках сотрудничества с МГУ им. Н.П. Огарева компания реализует образовательные программы, является инициатором и одним из резидентов студенческого коворкинга «ИТ-пирамида».