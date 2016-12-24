Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике

13 февраля в Доме Республики состоялся Совет директоров промышленных предприятий при Главе Республики Мордовия.



«Сегодня мы проводим первое заседание в 2025 году, и оно посвящено важнейшей на сегодняшний день теме – демографии, реализации корпоративной демографической политики, - сказал Артём Здунов. - Мировой и отечественный опыт показывает: чтобы гарантировать развитие на годы вперед, важно развивать не только бизнес – нужно вкладываться в людей, в трудовые коллективы. Сейчас у республики достаточно конкурентные позиции по зарплате, но важен и социальный пакет, который предоставляется работникам. Это было подчеркнуто Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в апреле прошлого года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей».



В Республике Мордовия уже длительное время наблюдается устойчивое сокращение численности населения. Только за последние 10 лет общая численность населения уменьшилась на 50 тысяч человек. При этом, как подчеркнул Глава республики, предприятия демонстрируют рост производственных показателей.



«За три года рост заработной платы составил 163%. Это выше, чем в среднем по Российской Федерации. Принципиально важно, что он связан с ростом производительности труда. Например, за прошлый год выработка на одного работника обрабатывающих производств увеличилась на 26,5%. Поэтому при таких трендах мы должны понимать, как будем обеспечивать себя людьми, как будем пополнять трудовые коллективы, кто будет жить в районах. На сегодняшний день между Минздравом и предприятиями республики заключено 23 соглашения о реализации корпоративных программ укрепления здоровья работающих. Проводится работа по созданию здравпунктов на предприятиях. Спасибо всем, кто откликнулся на этот призыв», - сказал Артём Здунов.



Руководитель республики призвал продолжить разработку корпоративных программ укрепления здоровья работников, организацию мест для спорта и активного досуга сотрудников.



Однако существующие демографические вызовы, как особо отметил Глава Мордовии, требуют нестандартных решений, прямого участия и активной поддержки со стороны работодателей.

«Большинство социологических исследований показывает, что одним из основных препятствий к увеличению рождаемости для многих женщин является страх потери карьеры и рабочего места. Работодатель является для них гарантом уверенности в завтрашнем дне, - сказал Артём Здунов. - От ваших решений, внедрения социальных пакетов и дополнительной поддержки для беременных женщин и сотрудников с детьми, а порой от простого человеческого отношения тоже очень многое зависит. Это масштабная государственная задача. По решению нашего Президента с 2025 года начинается реализация нового национального проекта «Семья». В текущем году на меры поддержки семей с детьми в республике будет направлено более 7 млрд. рублей. Мы реализуем региональную программу по повышению рождаемости. Самое главное – создать условия, которые могут побудить молодежь к созданию крепкой многодетной семьи».



Сейчас в республике действуют 33 меры поддержки семей с детьми, ежегодно на эти цели направляется более 7,5 млрд. рублей. Это федеральные льготы, региональный материнский капитал, региональная выплата женщинам в возрасте до 25 лет, родившим первого ребенка, компенсации платы за детский сад, приобретение детского питания, лекарств для детей, субсидия на оплату жилья и ЖКУ. Однако переломить негативную демографическую тенденцию пока не удалось.



«В этой связи принято решение запустить в Мордовии новые меры поддержки рождаемости. Правительству в короткие сроки поручаю разработать полный пакет нормативно-правовых актов и механизм предоставления мер получателям. Проведенные опросы и анализ ситуации показали, что для большинства семей при принятии решения о рождении ребенка ключевым вопросом остается обеспеченность собственным жильем, - отметил Артём Здунов. - Поэтому семьям, родившим первого или последующих детей в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года, будем предоставлять жильё в найм - с возможностью перехода в собственность семьи».



Глава республики поручил Минстрою и МинЖКХ определить группу подрядчиков и приступить к строительству многоквартирных домов для целевого предоставления семьям при рождении ребенка.



Министерству социальной защиты предстоит определить критерии отбора семей для участия в программе с учетом нуждаемости, Минфину - определить источник и объем финансирования.



Правительству поручено в срок до 15 марта разработать и представить механизм участия работодателей в процедуре предоставления социального жилья и иных мер поддержки сотрудников.



Глава Мордовии подчеркнул, что претендовать на получение новой меры поддержки по улучшению жилищных условий смогут и семьи, уже участвующие в госпрограмме по обеспечению жильем молодых семей, которая в последние годы практически не работала.