В диктанте «Наука во имя Победу» уже поучаствовали 320 тысяч россиян

В День российской науки стартовал первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы», также приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция призвана привлечь внимание молодежи и широкой общественности к достижениям советских ученых в годы ВОВ.

За первые дни тест прошли 320 тыс. человек. Самыми активными регионами по количеству участников стали Республика Башкортостан, Республика Дагестан и Ставропольский край, Саратовская область, Белгородская область, Чувашская Республика, Костромская область, Кемеровская область, Луганская Народная Республика и Запорожская область.

Поучаствовать в проекте может любой желающий. Тест доступен на сайте: диктант.наука.рф.

Участников ждут 25 вопросов, посвященных научным открытиям, которые помогли СССР добиться Победы. Разработкой теста занимались историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.