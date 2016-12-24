В диктанте «Наука во имя Победу» уже поучаствовали 320 тысяч россиян

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
В День российской науки стартовал первый всероссийский диктант «Наука во имя Победы», также приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция призвана привлечь внимание молодежи и широкой общественности к достижениям советских ученых в годы ВОВ.
За первые дни тест прошли 320 тыс. человек. Самыми активными регионами по количеству участников стали Республика Башкортостан, Республика Дагестан и Ставропольский край, Саратовская область, Белгородская область, Чувашская Республика, Костромская область, Кемеровская область, Луганская Народная Республика и Запорожская область.
Поучаствовать в проекте может любой желающий. Тест доступен на сайте: диктант.наука.рф.
Участников ждут 25 вопросов, посвященных научным открытиям, которые помогли СССР добиться Победы. Разработкой теста занимались историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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