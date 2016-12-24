Юные жители Мордовии участвуют в конкурсе открыток Музея Победы

Музей Победы совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» к 23 февраля проводят Международный конкурс рисунков «Защитники Отечества. Zаветам Vерны».

Среди работ, поступивших на конкурс, есть открытки и жителей нашей республики. Например, открытки 14-летнего Романа Драгунова и 7-летней Каролины Соломаниной.

«Конкурс рисунков посвящен Году защитника Отечества. Авторы изображают в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других», - рассказали в Музее Победы.

Работы выполнены во всех техниках изобразительного искусства: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-art и т.д. Самые яркие работы будут размещены в виртуальной галерее на официальном сайте Музея Победы.

Интернет-пользователи с 14 по 18 февраля смогут выбрать понравившуюся открытку, проголосовать за нее, а также отправить с поздравительным текстом ко Дню защитника Отечества по электронной почте друзьям, близким или коллегам.

Итоги конкурса будут подведены в конце февраля на торжественной церемонии в Музее Победы в Москве. Жюри определит победителей в пяти возрастных категориях. Все авторы получат именные сертификаты, а победители федерального уровня – наборы отпечатанных коллекционных открыток и памятные сувениры.