Глава Мордовии провел встречу с руководством завода «Мордовагромаш»

Глава Мордовии Артём Здунов 11 февраля провел рабочую встречу с руководством АО «Мордовагромаш». Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев. Обсуждались вопросы работы предприятия, в том числе речь шла о планах по внедрению новых видов продукции.

«Мордовагромаш» - известный производитель прицепных сельскохозяйственных машин и автомобильных прицепов. С 2020 года на предприятии освоено серийное производство прицепов различных модификаций к автомобилям КАМАЗ.

Как рассказал управляющий директор АО «Мордовагромаш» Геннадий Громов, за последние два года в реконструкцию и оснащение производства вложено более 100 миллионов рублей. Средняя заработная плата на предприятии с 2021 года выросла в два раза.

«Какие планы по объемам производства? Какая ситуация с персоналом?» - спросил Артём Здунов.

«В январе отработали на 100% к уровню прошлого года. Должны удержать эти объемы. Но сельхознаправление сейчас несколько упало по закупкам. Будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке, - ответил Геннадий Громов. – Что касается персонала – ведем обучение по необходимым специальностям, но кадровый дефицит присутствует, хороших специалистов всегда не хватает. Стараемся держать зарплату на достойном уровне – например, сварщики у нас не получают меньше 80-100 тысяч рублей».

На встрече обсудили потребность предприятия в новых партнерах, рассмотрели планы по дальнейшей загрузке мощностей.