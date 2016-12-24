Более двух тысяч семей Мордовии переселили из аварийного жилья в рамках нацпроекта

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В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
Федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2025 года вошел в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В его рамках продолжится создание стимулов для развития жилищного строительства.
Стоит отметить, что за время реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» более дух тысяч семей республики, а это почти пять тысяч человек, отпраздновали новоселье. Их переселили из 83,82 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда.
В программе переселения принял участие 21 муниципальный район и г. Саранск. Приоритетным способом переселения граждан стало приобретение жилых помещений в строящихся и введенных в эксплуатацию многоквартирных домах.
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