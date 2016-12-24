Саранские улицы очищают от забытых владельцами автомобилей

Наш город

По информации городской Администрации, очередной брошенный хозяином автомобиль был принудительно эвакуирован с улицы на специализированную автостоянку.

Находившийся на территории около многоквартирного дома № 10 по ул. Семашко «Мицубиси Лансер» длительное время стоял в разукомплектованном состоянии. Владельцу транспортного средства неоднократно направлялись извещения, которые игнорировались.

Эвакуация была произведена на основании решения специальной комиссии. В случае невозможности установить владельца, уведомление размещается непосредственно на транспортном средстве.

Отмечается, что собственникам эвакуированных авто необходимо обращаться в МБУ «ТехАрсенал» (Саранск, Александровское шоссе, 6). Для возвращения автомобиля необходимо будет предоставить правоустанавливающие документы на транспортное средство.

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