Библиотеки Мордовии становятся модельными

Репортер

За время реализации национального проекта «Культура» 17 библиотек Мордовии переоснастили по модельному стандарту, три из них – в прошлом году. Новые пространства сочетают в себе комфортные условия с доступом к новейшим информационным технологиям.

Так, в Лямбирском районе на базе Саловской сельской библиотеки создали «Книжный сад». В 1930 году в посёлке Совхоз «Коммунар» началось активное развитие хозяйства, занимающегося выращиванием плодовых культур. Населенный пункт стал известен благодаря своему плодоносящему саду, поэтому и модельная библиотека получила такое название.

В интерьере концепция фруктового сада находит своё отражение в тщательно подобранной цветовой гамме. Вдохновением для создания палитры послужили цветущие яблони, сочные плоды и нежная зелень листвы. В библиотеке царит атмосфера сада, свежести и лёгкости. Она состоит из пяти функциональных зон:

  • Входная зона «Садовый навигатор»
  • Детская зона «Почитай-ка»
  • Многофункциональная зона «Тропинка к успеху»
  • Зона тихого чтения «Тенистая беседка»
  • Служебно-производственная зона.

После модернизации Саловская сельская библиотека стала современным многофункциональным пространством, доступным для всех желающих. Здесь предоставляться справочно-информационные, образовательные, культурно-досуговые и просветительские услуги. Открытие модельной библиотеки состоялось в июле 2024 года.

Отметим, преемником национального проекта «Культура» с 2025 года стал национальный проект «Семья». В его рамках продолжится модернизация учреждений культуры: библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и других.

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