В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за год составили более 12 тысяч протоколов за чрезмерную тонировку авто

По законодательству тонировка стекол автомобиля признается допустимой, если лобовое стекло пропускает не менее 75% от общего светового потока, переднее боковое стекло - не менее 70%.

По данным Госавтоинспекции республики, в 2024 году в отношении автомобилистов было составлено более 12 тысяч административных материалов за неуемное стремление «уйти в темноту». А в январе этого года зафиксировано уже 908 подобных фактов, связанных с незаконным внесением изменений в конструкцию транспортных средств.

Один из любителей «езды вслепую» был задержан 4 февраля инспекторами ДПС в Зубово-Полянском районе. На лобовом и боковых стеклах автомобиля «Хендай Солярис», которым управлял 19-летний молодой человек, была нанесена пленка темного цвета – ее светопропускаемость составила всего 4%! Отмечается, что нарушение автолюбитель устранил на месте.