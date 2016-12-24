Житель Мордовии отправится в колонию за наркотический подарок подруге на день рождения

Суд в Мордовии вынес приговор 40-летнему мужчине из Ромодановского района за незаконный оборот наркотических средств. Этот деятель не нашел ничего лучше, чем одарить свою знакомую на день ее рождения наркотическим презентом.

По информации прокуратуры РМ, в ходе расследования было установлено, что фигурант в июле прошлого года приобрел бесконтактным способом гашиш общей массой 2,34 грамма. В этот же день часть наркотического средства он вручил своей знакомой в качестве подарка на день рождения.

Впоследствии сотрудники полиции изъяли у парочки наркотик. Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.