Юрий Голов покинул пост главы Лямбирского района

4 февраля прошла внеочередная сессия Совета депутатов Лямбирского района, на которой было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы района Юрия Головa по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности назначен первый заместитель Алексей Белокосов.



На сессии присутствовали исполняющий обязанности Председателя Правительства Мордовии Батыр Эмеев, заместитель руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Дмитрий Борисов, председатель Госкомитета РМ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Наумов и депутаты Госсобрания республики. Юрий Голов, проработавший на посту более пяти лет, поблагодарил коллег за совместную работу и отметил достижения района в различных сферах.



Батыр Эмеев подчеркнул, что Лямбирский район демонстрирует хорошие результаты в социально-экономическом развитии, особенно в сельском хозяйстве, строительстве жилья и капитальном ремонте объектов образования, культуры и здравоохранения. Однако, еще предстоит решить ряд проблем, особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве и дорожном строительстве.



В связи с изменениями в руководстве района депутаты приняли решение о проведении конкурса на замещение должности районного руководителя. Заседание конкурсной комиссии назначено на 7 марта 2025 года.