Бизнес Мордовии научат закупкам у крупнейших заказчиков

«У нас есть желание работать!»
В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства в онлайн формате состоится мастер-класс, где бизнес-сообщество научат участию в госзакупках.
Участникам семинара расскажут как расширить рынок сбыта, о нюансах участия в госзакупках, а также можно ли выиграть тендер и получить заказ на свои товары или услуги на год вперед.
Спикер семинара - консультант Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» Сергей Пакулов обсудит следующие вопросы:
- Как выйти на рынок тендеров?
- Какие преимущества есть у субъектов МСП?
- Что делать для получения контракта?
- Что такое электронный магазин?
- Как получать постоянный доход от закупок в электронном магазине?
Онлайн мастер-класс пройдет 6 февраля с 11:00 до 14:00 (МСК). Для участия необходим компьютер и стабильный, быстрый интернет.
Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации на сайте МСП: https://clck.ru/3GC2DE.
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