Бизнес Мордовии научат закупкам у крупнейших заказчиков

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства в онлайн формате состоится мастер-класс, где бизнес-сообщество научат участию в госзакупках.



Участникам семинара расскажут как расширить рынок сбыта, о нюансах участия в госзакупках, а также можно ли выиграть тендер и получить заказ на свои товары или услуги на год вперед.



Спикер семинара - консультант Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» Сергей Пакулов обсудит следующие вопросы:



- Как выйти на рынок тендеров?

- Какие преимущества есть у субъектов МСП?

- Что делать для получения контракта?

- Что такое электронный магазин?

- Как получать постоянный доход от закупок в электронном магазине?



Онлайн мастер-класс пройдет 6 февраля с 11:00 до 14:00 (МСК). Для участия необходим компьютер и стабильный, быстрый интернет.



Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации на сайте МСП: https://clck.ru/3GC2DE.