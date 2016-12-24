Учитель математики из Саранска стала послом «Форума классных руководителей» в Мордовии

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Дирекция «Форума классных руководителей» объявила имена своих амбассадоров 2025 года. Ими стали 87 педагогов из 87 регионов нашей страны.
Все кандидаты проходили тщательный отбор. Они заполняли анкеты, рассказывали о своих достижениях, объясняли, в чем видят миссию посла, а также записывали видеовизитки. Послом в Мордовии стала Татьяна Захарова – учитель математики из Саранского лицея №7.
«Посол ФКР – это проводник между классными руководителями, кураторами групп СПО, региональными департаментами образования и Форумом. Я выдвинула свою кандидатуру на эту роль, чтобы помочь коллегам из Мордовии с освоением новых воспитательных методик и инструментов. Вместе мы будем проводить выездные сессии в районах и практические семинары лучших воспитательных практик, а также активно участвовать в республиканских и всероссийских мероприятиях», – рассказала Татьяна Сергеевна.
Напомним, что «Форум классных руководителей» ежегодно проводится Министерством просвещения РФ по поручению Президента России. Стратегическим партнером Форума выступает АНО «Диалог Регионы».
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