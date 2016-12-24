Молодежь Мордовии приглашают поучаствовать во всероссийском диктанте «Наука во имя Победы»

В День российской науки, который отмечается 8 февраля, пройдет диктант «Наука во имя Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поучаствовать в нем могут старшеклассники и студенты.

Акция призвана привлечь внимание молодежи к открытиям и достижениям советских ученых, которые сыграли ключевую роль в Победе над немецко-фашистскими захватчиками.

Диктант пройдет в онлайн-формате на сайте диктант.наука.рф. Для участия необходимо зарегистрироваться. Старт в 10:00.

Тест включает 25 вопросов, подготовленных экспертами из Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.