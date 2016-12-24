Активисты Народного фронта в РМ получили Благодарственное письмо из Херсонской области

В конце 2024 года в Херсонской области в поселке Новокиевка распахнул свои двери современный социально-реабилитационный центр для детей от 6 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В стенах учреждения, рассчитанного на 90 воспитанников, ребята не только находят заботу и поддержку, но и проходят комплексную реабилитацию.

Мордовия также внесла свою лепту в создание центра. Специалисты из нашей республики провели в учреждении капитальный ремонт отопительной системы, а в преддверии новогодних праздников регион-шеф подарил детям целую библиотеку.

В свою очередь, активисты Народного фронта в РМ привезли в детский центр большие кастрюли на 20, 30 и 40 литров для приготовления еды. Через некоторое время в региональное отделение Народного фронта пришло благодарственное письмо за гуманитарную помощь.