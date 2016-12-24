Заводчанин из Саранска перевел на счета фальшивых брокеров 2,6 млн рублей

Общение с дамой на сайте знакомств дорого обошлось для 41-летнего работника одного из саранских предприятий. Воспользовавшись рекомендацией виртуальной собеседницы, мужчина пустился на спекуляции криптовалютой на мошеннической платформе.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевший рассказал, что еще в декабре прошлого года он начал общение на сайте знакомств с некоей особой по имени Екатерина. Та представлялась руководителем компании по развитию сети ресторанов. Как-то бизнес-вумен предложила жителю Саранска попробовать себя в биржевой торговле и свела его с финансовым аналитиком.

Заводчанин по инструкции установил на телефон приложение и для начала пополнил баланс «своего» брокерского счета на 30 тысяч рублей, а затем и еще на 300 тысяч. Почуяв крупную добычу, к делу подключились и другие «аналитики».

Под различными предлогами они убедили мужчину внести на счет 1 миллион рублей. Эти деньги саранский инвестор собрал из личных накоплений, взял у супруги и воспользовался кредитом. Потом из-за надуманных трудностей с выводом средств у жертвы выманили еще 800 тысяч – потерпевший одолжил деньги взаймы у родственников.

И в качестве финального аккорда аферисты смогли получить с жителя Саранска еще полмиллиона рублей – мужчине пришлось заложить под кредит свой автомобиль «Шевроле». Но все эти манипуляции не помогли потерпевшему вернуть свои денежные средства – в какой-то момент доступ к мобильному приложению оказался у него просто заблокирован. Общий ущерб от действий мошенников составил 2,6 миллиона рублей.