В Мордовии автомашина с тремя детьми попала в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 4 февраля в Зубово-Полянском районе в 18.00 на федеральной трассе М-5 Урал 29-летняя женщина за рулем автомашины «Шевроле Клас» (стаж у дамы с 2024 года), по предварительным данным, допустила выезд авто на правую обочину и потеряла контроль над управлением транспортным средством. Иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомашиной «ВАЗ 2107».

В результате ДТП пострадали все находившиеся в «Шевроле» путники – сама водитель, 2-летняя, 6-летняя и 10-летняя девочки, а также 29-летний пассажир. С различными травмами они были госпитализированы в лечебные учреждения. В больницу попала и 43-летняя пассажирка автомашины «ВАЗ 2107».

По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.