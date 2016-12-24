Судебные приставы взыскали с жителя Мордовии 1,5 млн рублей за незаконную охоту на оленей

В Мордовии судебные приставы взыскали с жителя Рузаевского района почти 1,5 млн рублей за убийство трех самок благородного оленя, занесенного в Красную книгу России.

По информации ведомства, суд признал охотника виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с запретом заниматься охотой. Автомобиль и оружие, с помощью которых было совершено преступление, судебные приставы конфисковали в пользу государства. Однако, помимо уголовного наказания, необходимо было возместить нанесенной экосистеме государства ущерб.

Приставы, чтобы взыскать задолженность, арестовали и реализовали на торгах принадлежащее мужчине нежилое помещение, а оставшаяся часть долга погашалась с удержаний из его заработной платы.