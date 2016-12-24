Школьники и студенты Мордовии могут принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности

1 февраля на международной социально-образовательной платформе «Содружество» стартует отбор участников на V Международную олимпиаду по финансовой безопасности, которая будет проводиться на русском и английском языках.

Олимпиада проводится ежегодно с 2021 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Она направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности к финансовой безопасности государства. С этого года мероприятие проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

К участию в Олимпиаде приглашаются, в первую очередь, ученики 8-11 классов, а также студенты высших учебных заведений.

До 28 февраля участникам предстоит пройти первый Пригласительный этап Олимпиады, который позволит познакомиться с форматом заданий, а также попробовать свои силы в них. Для школьников предусмотрены такие направления, как математика, информатика, обществознание, для студентов – юриспруденция, прикладная математика, вычислительная техника, информационная безопасность и другие.

Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться на платформе: https://clck.ru/3GAvTF.