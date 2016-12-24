В Мордовии стартует отбор на программу «Герои среди СВОих»

Об этой значимой инициативе в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«Дорогие ветераны и действующие бойцы спецоперации, наши воины! Запускаем в Мордовии отбор на программу «Герои среди СВОих». Поможем вам пройти профессиональную переподготовку, найти новое место работы - выпускники смогут трудоустроиться на предприятия республики, в органы госвласти. Будем вместе решать, каким будет наш регион, его будущее.

Регистрация стартует 10 февраля на сайте. Задать вопрос можно здесь - geroi@e-mordovia.ru.

Приглашаю стать частью команды Мордовии, дальше служить на благо своей малой родины. Ждём каждого!»