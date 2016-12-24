В Саранске состоялась итоговая коллегия Минлесхоза республики

Итоги работы регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования подвели 4 февраля на расширенной коллегии. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб, руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Росводресурсов Александр Баринов, вице-премьер Правитетельства РМ Раиса Цыбизова.

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталия Сологуб отметила: «Мы проанализировали работу Мордовии за последние пять лет, и с каждым годом показатели улучшаются. Проведена большая работа по оздоровлению водных объектов. Это редкий случай - заявляю это ответственно, у нас 89 субъектов РФ. Только люди с большим сердцем могут так относиться к своему делу».

С основным докладом на коллегии выступил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Адель Галиуллин. Активно ведется работа по лесовосстановлению, свою эффективность показали экологические акции «Сад памяти», Чистые леса Мордовии» и «Утиная территория».

В республике создан тепличный комплекс по выращиванию сеянцев, что полностью закрыло потребности региона в собственном посадочном материале.

Ежегодно благодаря вниманию руководителя региона Артема Здунова обновляется парк лесопатрульной техники. «Благодаря решению Главы республики о выделении финансирования из республиканского бюджета весной будет приобретена первая партия автомобилей УАЗ - 11 единиц. Спасибо, Артём Алексеевич», - сказал Адель Галиуллин.

В рамках нацпроекта завершена рекультивация свалок ТКО в Ковылкине, Темникове, Рузаевке. Близится к завершению рекультивация свалки в Краснослободском районе.

Министерство проводит работу по переизданию Красной книги Республики Мордовия, последнее обновление данных в таком формате было в 2005 году.

В прошлом году была разработана интерактивная карта охотничьих угодий Мордовии, в ближайшее время она будет интегрирована в Инвестиционную карту региона.

Артём Здунов подчеркнул: республика продолжит работу по поддержке отрасли. На сегодняшний день парк техники обновлен на 70%. «У нас появляются тягачи, техника оснащена системой ГЛОНАСС. Мы должны быть готовы ко всему. В прошлом году самый сложный лесной пожар у нас произошел в Рузаевском районе, но благодаря слаженной работе удалось не допустить распространения огня на жилые постройки», - сказал Глава Мордовии.

Среди важных задач на перспективу - привлечение молодых специалистов в лесную отрасль и повышение заработной платы работников. Сейчас средний возраст занятых в лесном хозяйстве - 49 лет. Чтобы переломить ситуацию, Артём Здунов призвал активнее работать со школами и учреждениями СПО.

О школьных лесничествах республики и профильной смене «Лес и закон» на базе международного детского центра «Артек» рассказала ученица 10 класса Уметской средней школы Зубово-Полянского района Маргарита Авдеева.

Также на коллегии состоялось вручение наград работникам отрасли.