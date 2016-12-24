Жители Мордовии смогут в прямом эфире задать вопросы по коммунальной тематике

6 февраля в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте пройдет прямой эфир с министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Александром Голяниным и председателем Государственного комитета по тарифам РМ Алексеем Рязановым.

Основная тема эфира - коммунальная инфраструктура: модернизация и тарифы.

Вопросы можно задавать в комментариях под постом в паблике «Республика Мордовия» или во время эфира.