Жители Мордовии смогут в прямом эфире задать вопросы по коммунальной тематике

«Это начало очень большого пути!»
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
6 февраля в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте пройдет прямой эфир с министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Александром Голяниным и председателем Государственного комитета по тарифам РМ Алексеем Рязановым.
Основная тема эфира - коммунальная инфраструктура: модернизация и тарифы.
Вопросы можно задавать в комментариях под постом в паблике «Республика Мордовия» или во время эфира.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
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