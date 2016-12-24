Артём Здунов встретился с заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталией Сологуб

В Доме Республики 4 февраля состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с заместителем руководителя Федерального агентства водных ресурсов Наталией Сологуб. Обсуждалась реализация ряда проектов по расчистке рек региона. Во встрече также приняли участие руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Баринов, вице-премьер Раиса Цыбизова, министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Адель Галиуллин.

Артём Здунов отметил, что Мордовия активно пользуется всеми возможностями, которые предоставляют федеральные проекты и программы.

По нацпроекту «Экология» на территории республики в 2021-2023 годах была проведена масштабная работа по расчистке самых проблемных участков русел рек Мокша и Саранка общей протяженностью почти 23 км. В рамках мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий было расчищено еще 12 км участков рек Малая Варма, Куря и Тавла. Капитально отремонтировано пять гидротехнических сооружений. На эти цели в общей сложности было направлено 366 млн рублей.

Наталия Сологуб подчеркнула, что работа в республике в этом направлении проделана существенная: «Мордовия – один из самых дисциплинированных регионов по достижению поставленных показателей, эффективно работает региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования. Мы готовы оказывать поддержку республике и в дальнейшем».

Стороны обсудили перспективы проведения аналогичных работ на участках русел рек Инсар (в районе набережной стадиона «Мордовия Арена») и Тавла (на территории Октябрьского района Саранска – снижение пропускной способности реки в районе сел Луховка и Макаровка приводит к подтоплению этих населенных пунктов городского округа, это 238 жилых домов с приусадебными участками).

Также в работе сейчас находится расчистка участка русла реки Левжа в п. Левженский Рузаевского района. Работы здесь планируется завершить с опережением, в текущем году. Наталия Сологуб отметила также важность выбора конкретных участков для расчистки, исходя из их востребованности людьми, и дальнейшей синхронизации с проектами по благоустройству.

Глава Мордовии подчеркнул, что один из приоритетных участков сейчас – в районе набережной реки Инсар. Работы там уже ведутся в рамках республиканских программ, запланировано создание полноценной рекреационной зоны с проведением массовых мероприятий и зон активностей.