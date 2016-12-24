В Доме Республики обсудили перспективы развития «Саранского завода «Резинотехника»

3 февраля Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с управляющим директором «Саранского завода «Резинотехника» Юрием Грибановым. Обсуждались итоги производственной деятельности предприятия и перспективные направления развития.

Юрий Грибанов отметил, что за два года реализовано два инвестиционных проекта с общим объемом вложений около 300 млн рублей. «Это две линии, которые позволяют предприятию более уверенно смотреть в будущее, работать по импортозамещающей повестке», - подчеркнул руководитель предприятия. Еще один инвестпроект запланирован на текущий год.

На заводе сейчас трудится 940 человек. Было также отмечено, что существенно увеличилась средняя заработная плата: на 25 % - для всех категорий сотрудников, для рабочих – на 30 %. Поэтапное увеличение средней заработной платы запланировано и на текущий год. Укомплектованность кадрами на производстве улучшилась, много молодых специалистов приходит после окончания учреждений СПО. Однако потребность в квалифицированных кадрах технических специальностей на заводе сохраняется.

Большое внимание предприятие уделяет выполнению социальных обязательств, созданию комфортных условий для сотрудников, сбору гуманитарной помощи для участников СВО.

Артём Здунов поддержал перспективные направления развития производства, постоянную работу по привлечению специалистов, в том числе совместно с МГУ им. Н.П. Огарева.