Знание.Родители: как развивается просветительская работа с сообществом родителей по всей стране

Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ активно вовлекает в просветительскую и воспитательную деятельность родителей из каждого региона России. Уже более 15 тысяч родителей стали участниками этого процесса. Для них создан конкурс поддержки инициатив школьных родительских комитетов, проводятся образовательные мероприятия и обучающие курсы.

В рамках проекта Знание.Родители с 14 по 17 февраля в Центре знаний «Машук» состоится образовательная смена «Родители со Знанием». Участниками станут родители, педагоги, советники по воспитанию и руководящий состав школ. На мероприятии пройдет заседание Всероссийского родительского комитета, в нем примут участие директор Российского детско-юношеский центра Александр Кудряшов, Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Оксана Ачкасова и другие спикеры. На смене также обсудят образовательный курс для педагогов по работе с родительским сообществом и презентуют проекты победителей конкурса инициатив родительских сообществ в 2024 году.

Так в конце 2024 года более 5 тысяч родительских комитетов приняли участие в первом сезоне конкурса инициатив по развитию воспитательного пространства в школах. В этом году победители уже начали реализацию проектов. Например, в прошлом сезоне пять проектов школьных родительских комитетов Республики Мордовия вошли в число победителей: Краснослободский многопрофильный лицей Краснослободского муниципального района получил денежную премию в размере 2 миллиона рублей на реализацию проекта семейного фестиваля «Нить поколений», по 1 миллиону рублей — средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза П.И. Орлова за проект фестиваля-форума «Тиринь Кель», гимназия №1 Ковылкинского муниципального района за проект «Растим патриотов», Темниковская средняя общеобразовательная школа №1 за проект «Библиотека им. Ф.Н. Бобылева: школьная УЮТ-компания», Арх-Голицынская средняя общеобразовательная школа получила 500 тысяч на осуществление проекта «Школьные Олимпийские игры».

«Мы уверены, что родители — это ключевые партнеры в процессе воспитания и образования наших детей. Проект Знание.Родители стал важной платформой для обмена опытом, поддержки инициатив и создания новых возможностей для развития родительских сообществ по всей стране. Мы видим, как активное участие мам и пап меняет жизнь школ и учеников, открывая новые горизонты для талантов и достижений», – отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Напомним, что Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ ведет прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2025 году планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей. Заявку можно подать на сайте Знание.Родители до 11 марта 2025 года.

Повысить шансы на успех в конкурсе поможет новый онлайн-курс на платформе Знание.Академия — «Родительская инициатива: учимся создавать проекты». Курс поможет родителям создать конкурентоспособный проект: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы. Также все родители, желающие глубже понять свою роль в воспитании, развитии и поддержке детей могут присоединиться к онлайн-курсу «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе» от Знание.Академия.