20 лет темноты: уличное освещение в деревне Кавторовка ждут два десятилетия

В деревне Кавторовка Ромодановского района, где расположено более 100 домов и проживает около 200 человек, на протяжении более 20 лет отсутствует уличное освещение.

Местные жители неоднократно обращались в поселковую администрацию и к властям Ромодановского района, однако существующую проблему с освещением так здесь и не решили. В итоге люди обратились в Народный фронт.

Народный фронт в РМ направил обращение в администрацию Ромодановского района с просьбой провести освещение по улице Луговой в деревне.