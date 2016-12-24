20 лет темноты: уличное освещение в деревне Кавторовка ждут два десятилетия

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В деревне Кавторовка Ромодановского района, где расположено более 100 домов и проживает около 200 человек, на протяжении более 20 лет отсутствует уличное освещение.
Местные жители неоднократно обращались в поселковую администрацию и к властям Ромодановского района, однако существующую проблему с освещением так здесь и не решили. В итоге люди обратились в Народный фронт.
Народный фронт в РМ направил обращение в администрацию Ромодановского района с просьбой провести освещение по улице Луговой в деревне.
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