Председатель Совета Федерации РФ и Глава Мордовии посетили поликлинику Республиканского онкологического диспансера

31 января Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и Глава Мордовии Артём Здунов посетили поликлиническое отделение Республиканского онкологического диспансера, которое было введено в строй в конце 2021 года. Объект был построен в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Новое поликлиническое отделение рассчитано на 200 посещений в смену, оно позволило увеличить число врачей, ведущих амбулаторный прием, оказывать амбулаторную медицинскую специализированную помощь большему числу пациентов, сократить время ожидания приема врача-онколога.

В ходе беседы с руководством поликлиники и Минздрава Мордовии была озвучена информация, что по итогам 2024 года ранняя выявляемость онкозаболеваний в республике составила 62,4 %. При этом средний показатель в стране – 60,6 %, а в Приволжском федеральном округе (ПФО) — 60,3 %.

Строительство новой поликлиники полностью решило вопрос оказания медицинской помощи онкологическим больным на амбулаторном этапе. Поликлиника и диагностические отделения работают ежедневно в две смены и в субботние дни.

В новом корпусе, помимо консультативной поликлиники, размещены цитологическая и клинико-биохимическая лаборатории, эндоскопическое отделение с малоинвазивной операционной, рентгенологическое отделение, кабинет магнитно-резонансной томографии, отделение анестезиологии и реанимации с экстренной операционной, операционный блок.

В республике проводится большая профилактическая работа, направленная на раннюю диагностику онкологических новообразований, активно проводятся малоинвазивные методики удаления опухолей и предопухолевых образований. Благодаря приоритетному федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» закуплено 108 единиц оборудования на сумму более 800 млн рублей.

Все это позволило увеличить показатель пятилетней выживаемости до 60,5 % (по официальным данным, в РФ он в среднем равняется 58,8 %, а в ПФО – 58,1 %).

Как было отмечено, для комплексного решения проблемы снижения смертности необходима реконструкция стационарного корпуса Республиканского онкодиспансера, построенного в 1970 году по типовому проекту 1954 года. Он уже не соответствует современным нормативным требованиям, некоторые отделения находятся в приспособленных помещениях. Проектно-сметная документация разработана в 2023 году за счет средств республиканского бюджета, срок реализации проекта – 2025–2028 годы.

Валентина Матвиенко считает, что главная задача – раннее выявление заболеваний. «Нужно организовать работу так, чтобы всем жителям Мордовии было доступно лечение», - подчеркнула она.

В посещении объекта здравоохранения приняли участие руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев, председатель Комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, представители в Совете Федерации от исполнительного и от законодательного органов государственной власти Мордовии Сергей Кисляк и Петр Тултаев.