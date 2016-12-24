В Мордовии в рамках реализации нацпроекта строятся и обновляются учебные заведения

За время реализации национального проекта «Образование» в Мордовии была проведена большая работа по созданию комфортных условий для обучения детей. В республике возвели четыре новые школы и увеличили учебное пространство еще двух, построив дополнительные корпуса.

В 2019 году возвели учебное заведение в Краснослободске. Это современная просторная школа на 450 мест, где наряду со специализированными кабинетами есть учебные мастерские по обработке древесины, металла, тканей и комната кулинарии. В 2020 году в с. Дракино Торбеевского района открылась школа на 140 мест. Общая площадь двухэтажного здания почти 5 тысяч кв. метров. Педагоги развивают информационно-технологическое направление, создан школьный музей. Годом позже в с. Аксеново Лямбирского района учеников приняла новая школа на 165 мест. Рядом возвели открытую физкультурную площадку.

В 2023 году открылся Центр образования №15 «Высота». Это одна из самых больших школ в Саранске, она рассчитана на 1450 учеников. В прошлом году возвели корпуса Белозерской школы и школы №11 в Саранске.

Кроме того, в рамках нацпроекта была обновлена специализированная материально-техническая база в пяти коррекционных школах – двух в Саранске, а также в Инсарской, Краснослободской и Поводимовской школах-интернатах.

Компьютерное оборудование и программное обеспечение за шесть лет получили 169 общеобразовательных и 16 профессиональных образовательных организаций. В 48 – обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

Работа по модернизации учебных учреждений продолжится, вестись она будет уже в рамках новых нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети».