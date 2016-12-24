В Мордовию с рабочей поездкой прибыла Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

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31 января в Мордовию с рабочей поездкой прибыла Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер СФ проведет встречу с Главой республики Артёмом Здуновым, обсудит социально-экономическое развитие региона.

В программе поездки – социальные  объекты: учреждения образования и здравоохранения. Также запланировано участие Валентины Матвиенко в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 95-летия создания Мордовской автономии.

 

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