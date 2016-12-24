Стартовал Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Афганское эхо»

Культура

В фестивале принимают участие солисты, авторы-исполнители, вокальные ансамбли независимо от ведомственной принадлежности, военнослужащие, участники и ветераны боевых действий в Афганистане, республиках Северного Кавказа, зоне СВО, других локальных конфликтов, сотрудники правоохранительных органов.

Отборочный тур проводится в онлайн-формате по присланным видеозаписям выступлений. Лучшие творческие номера выберут в трех номинациях:

- сольное исполнение
- ансамблевое исполнение
- авторская песня.

Гала-концерт фестиваля пройдет 15 февраля на сцене Республиканского Дворца культуры.

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