Стартовал Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Афганское эхо»

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
В фестивале принимают участие солисты, авторы-исполнители, вокальные ансамбли независимо от ведомственной принадлежности, военнослужащие, участники и ветераны боевых действий в Афганистане, республиках Северного Кавказа, зоне СВО, других локальных конфликтов, сотрудники правоохранительных органов.
Отборочный тур проводится в онлайн-формате по присланным видеозаписям выступлений. Лучшие творческие номера выберут в трех номинациях:
- сольное исполнение
- ансамблевое исполнение
- авторская песня.
Гала-концерт фестиваля пройдет 15 февраля на сцене Республиканского Дворца культуры.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии