Жители Мордовии могут принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

От идеи до реализации - один грант. До 6 февраля продолжается приём заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Участие в нём - это возможность для творческих людей привлечь средства на реализацию своих креативных проектов.

Музеи и театры, представители креативного бизнеса, частные мастерские, ремесленники, сохраняющие народные промыслы, организаторы фестивалей, премий и форумов, музыкальные группы, представители академического искусства, авторы модных коллекций, создатели фильмов и анимации - авторы творческих проектов разных сфер уже стали победителями конкурса.

Этой возможностью воспользовались и многие жители Мордовии. В прошлом году благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив в республике провели Всероссийский молодёжный марафон творчества национальных коллективов «Мы вместе!». 10 площадок и более 15 тысяч участников со всей страны. Марафон стал по-настоящему объединяющим праздником.

Поддержку фонда получил и Межрегиональный фестиваль «Время героев». Он собрал в Саранске людей, для которых «неравнодушие», «мужество» и «доброта» - не пустые слова. Лауреатами народной премии стали представители пяти регионов России. Почётными гостями - лётчик Дамир Юсупов, герой преодоления и общественный деятель Рустам Набиев, спасатель Михаил Дмитриев, мама 85 детей Татьяна Сорокина, ветеран СВО Андрей Ерёмин. Организовали и провели фестиваль авторы проекта «Подвиги».

На грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив в Темникове провели фестиваль в формате опен-эйр, создали документальный фильм к 270-летию со дня рождения преподобного Серафима Саровского, сняли цикл сюжетов Киножурнала «Пек вадря», а также организовали множество выставок и концертных программ, смогли реализовать проекты по изучению мордовских языков и культуры.

Подать заявку на получение гранта могут индивидуальные предприниматели, представители коммерческих организаций, негосударственные НКО, муниципальные учреждения.

Для авторов творческих проектов доступны 12 направлений: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Подробности о конкурсе на сайте фондкультурныхинициатив.рф, в телеграм-канале «Культурная волна. Гранты ПФКИ» и на странице фонда в Вк.