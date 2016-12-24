Стартовал региональный этап Всероссийского форума «Малая родина – сила России»

В апреле в Москве уже во второй раз пройдет муниципальный форум «Малая родина – сила России», организованный Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

«Это дополнительная возможность представителям муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения. Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи способствуют обмену опытом, успешным практикам, поиску наиболее эффективных решений», – прокомментировал замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

До апреля в 16 субъектах нашей страны будут проходить региональные мероприятия. В ходе дискуссий и круглых столов участники обсудят лучшие практики работы в муниципалитетах и повышения качества жизни граждан.

«Мы даем старт новому этапу муниципального диалога, итогом которого станет Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. В основу региональных повесток легли вопросы, которые ранее поднимались в рамках проекта «Муниципальный диалог» с главами муниципалитетов и их командами. Спектр тем широкий: от создания комфортной среды для жизни и экологии до экономики и взаимодействия с населением. Для нас важно рассмотреть значимые для муниципалов темы и выработать резолюцию с конкретными предложениями по решению задач, которые ставят перед нами граждане», – отметила Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Первой площадкой для регионального этапа стал Мурманск, который посетили представители разных субъектов, в том числе Глава администрации Темниковского городского поселения Дмитрий Игонов.

«Темой форума стал «Экомуниципалитет», – рассказал представитель Мордовии. – Мы рассмотрели вопросы мусоропереработки, организации уборки несанкционированных свалок и контейнерных площадок. На круглом столе «Полномочия ОМС в федеральной и региональной экологических повестках» обсудили различные проблемы, поделились пожеланиями и предложениями по их решению. Собранную информацию обобщат, чтобы использовать для дальнейшего совершенствования законодательной базы».

Также стоит добавить, что финалом форума станет Всероссийская муниципальная Премия «Служение».