В Мордовии отремонтируют 12 учреждений здравоохранения и построят новое здание онкологического диспансера

На прошедшей итоговой коллегии Минздрава Мордовии было объявлено, что в этом году в республике приступают к ремонту 12 больниц и поликлиник, основная часть которых находится в муниципальных районах. Это те объекты, о ремонте и модернизации которых много лет люди просили в своих обращениях.

Благодаря поддержке Президента России в Мордовии по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры здравоохранения» в этом году начнется строительство нового здания онкодиспансера.

По проекту в здании будет 8 этажей. Здесь разместятся несколько круглосуточных отделений на 210 мест, дневной стационар на 60 мест и лаборатории. Двухместные палаты будут оборудованы душем и санузлами, станут более комфортными для пациентов.