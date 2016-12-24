В Мордовии стартовала акция «Открытка Герою»

Филиал Государственного Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Республике Мордовия совместно с Мордовским книжным издательством объявляет о старте республиканской акции «Открытка Герою», приуроченной к Году защитника Отечества и Году исторической памяти.

К участию в акции приглашаются школьники, студенты и сотрудники организаций Мордовии. В рамках акции предлагается создать открытку с изображением участника специальной военной операции форматом 10х15 см (реальный или вымышленный образ, любая художественная техника и материалы). Работы должны быть подписаны с обратной стороны и содержать фамилию, имея, отчество автора, номер телефона и название организации.

Открытки принимаются до 14 февраля 2025 года в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Саранск, ул. Полежаева, 113.

В преддверии Дня защитника Отечества компетентное жюри выберет три лучших работы, которые будут отпечатаны в типографии и торжественно введены в оборот. Критерии оценки - оригинальность исполнения, творческий подход и качество исполнения. Приветствуется наличие на открытке регионального компонента (герба и флага).

Фото: филиал Фонда «Защитники Отечества» по РМ