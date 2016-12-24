У инвалидов Мордовии востребованы профессии оператора котельной, администратора и юрисконсульта

По информации Кадрового центра РМ, в минувшем году благодаря службе занятости Мордовии из 380 соискателей с инвалидностью 150 человек были трудоустроены.Чаще они приходили на работу в муниципальные и бюджетные организации, банки, сельскохозяйственные и торговые предприятия. Среди востребованных вакансий - оператор котельной, водитель, мастер, администратор, юрисконсульт.

Директор республиканского Кадрового центра Игорь Юрченков отмечает, что при трудоустройстве через службу занятости населения люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить надбавки к заработной плате по различным государственным программам. Так, например, в рамках программы сопровождения молодых инвалидов шесть соискателей получили материальную поддержку в размере 0,5 МРОТ. Кроме того, на определенные льготы могут претендовать и работодатели. С января 2025 года им доступно возмещение части затрат на оборудование рабочего места или на выплату заработной платы.

По данным службы занятости, в настоящее время на предприятиях республики трудятся 2,3 тысячи инвалидов, а в республиканской базе вакансий на сегодняшний день доступно более 220 позиций. Со всеми предложениями можно ознакомиться на портале «Работа России».