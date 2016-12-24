В Мордовии стартовал Всероссийский конкурс «Герои Отечества моими глазами»

Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это решение в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне имеет особую значимость.

В память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину, и в честь героев антитеррора - участников специальной военной операции сегодня в рамках проекта «Траектория езопасности #ФормулаАнтитеррора» (№ Р13-24-1-00004) стартовал Всероссийский конкурс среди обучающихся образовательных организаций к 80-летию Великой Победы "ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА МОИМИ ГЛАЗАМИ", который проводится при координации Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия.

К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты.

Конкурс будет проходить в три этапа:

- на 1 этапе с 20 января по 10 апреля осуществляются регистрация участников и сбор конкурсных материалов;

- на 2 этапе с 11 по 25 апреля января будет проводиться экспертная оценка конкурсных материалов на соответствие критериям;

- на 3 этапе конкурса с 25 по 30 апреля будут подведены итоги конкурса, опубликованы наградные материалы и организовано торжественное награждение победителей и призеров.

Для удобства регистрация участников конкурса проводится в электронной форме по ссылке.