Школьники республики могут поучаствовать в олимпиаде «Великая Победа»

25 февраля стартует всемирная школьная олимпиада «Великая Победа». Это интеллектуальное соревнование для школьников со всего мира, где каждый может продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной войне.

Олимпиада проводится для детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Задания сгруппированы по различным уровням сложности. Чтобы стать финалистом Всемирной школьной олимпиады, участникам нужно преодолеть три тура. Финал пройдет 6 мая в Москве.

Участники олимпиады также могут попробовать свои силы в творческом конкурсе, у которого две номинации:

- рисунок на тему «Лица Победы»

- творческая работа «Юный полководец».

Все финалисты и победители будут награждены памятными призами и подарками. Три победителя заключительного этапа (финала) Всемирной школьной олимпиады «Великая Победа» смогут присутствовать на Параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте 9 мая 2025 года.