Юных музейщиков из Мордовии приглашают стать участниками смены в «Орленке»

Музей Победы приглашает жителей Мордовии присоединиться к конкурсному отбору на «Историко-патриотическую смену «Школьный Музей Победы» во Всероссийском детском центре «Орленок». Конкурс проводится для школьников 12-16 лет – активистов школьных музеев и боевых комнат, партнеров Музея Победы из разных регионов.

«Победителями отбора на участие в смене станут 50 ребят. Для них в «Орленке» пройдет большая образовательная программа от специалистов в области истории, культуры, музейного дела», - поделилась директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Конкурсантам необходимо представить портфолио с достижениями в области изучения истории Великой Отечественной войны на региональном, всероссийском и международном уровнях за 2023-2025 гг., а также выполнить творческое задание. Школьникам нужно подготовить видеорассказ на тему «Слово о героях: о чем рассказал экспонат школьного музея». Раритет может быть связан с событиями и судьбами людей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, работавших в тылу, детях, переживших события военных лет, участников СВО.

Прием заявок на конкурс осуществляется через электронную почту smenapobedy@cmvov.ru и завершается 5 февраля (включительно). Подробнее о конкурсе можно узнать в положении на сайте.