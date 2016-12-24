За время реализации нацпроекта в Мордовии благоустроили 57 общественных территорий

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2025 года вошел в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В его рамках продолжится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство общественных и дворовых пространств.

За шесть лет реализации проекта в Мордовии была проделана большая работа, благодаря чему изменился облик многих городов и сел республики. Начиная с 2019 года обновлены 57 общественных территорий. 10 проектов победили в Конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В столице Мордовии, районных центрах и селах республики созданы уютные парки, скверы и площади. Они стали местом притяжения для молодежи, семей с детьми и старшего поколения.

Только в 2024 году благоустроили 11 общественных территорий. В Саранске работы шли на ул. Гожувской. Там обустроили торгово-развлекательную зону. Привели в порядок сквер около администрации Октябрьского района.

Также в прошлом году благоустроили Аллею Славы в Рузаевке, парковую зону в Лямбире, Сквер в Краснослободске, общественную территорию в Атяшево, общественное пространство в Больших Березниках, центральную площадь в Старом Шайгове. Парки в Дубенках, Зубовой Поляне, Умете и Чамзинке.

Кроме того, с 2019 по 2024 годы в республике благоустроили 309 дворовых территорий. В большинстве из них заменили асфальтовое покрытие, провели современное освещение, установили скамейки и урны. В некоторых дворах появились игровые площадки для детей. Жильцы каждого дома принимали активное участие на этапе планирования ремонтных работ, совместно решали, что нужно сделать в их дворе.