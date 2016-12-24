Глава республики встретился с молодыми инноваторами

Глава Мордовии Артём Здунов 26 декабря побывал в новом здании бизнес-инкубатора «Молодежный» - он расположен на Химмаше рядом с Никольским храмом.

Строительство второй очереди было обусловлено полной загрузкой молодежного бизнес-инкубатора и запросами отрасли предпринимательства в сфере цифровых и информационных технологий. Первая очередь успешно функционирует с 2018 года. Здесь создано 370 рабочих мест. Они организованы в формате коворкингов, а также отдельных офисов.

В республике много талантливых молодых людей, у которых есть идеи и компетенции для запуска собственных проектов в IT и технологическом бизнесе. Бизнес-инкубатор призван помочь молодым специалистам, предоставить консалтинговые услуги. Резидентам помогут правильно подготовить проект, оформить бизнес-план, представить свой стартап инвесторам. Сегодня в бизнес-инкубаторе около 20 резидентов.

Основная часть средств на строительство была выделена из федерального бюджета благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития республики, принятой по решению Президента России.

Глава Мордовии пообщался с молодыми инноваторами, они рассказали о своих проектах в различных областях: это биотехнологии, искусственный интеллект, теплотехника и энергетика, оптическое волокно. Артём Здунов подчеркнул: важная задача бизнес-инкубатора – не только удержать молодые таланты в республике, но и привлечь инвесторов и успешных программистов из-за пределов региона.

Бизнес-инкубатор отличается очень хорошим местонахождением. Он расположен на пересечении крупных автомагистралей, недалеко от аэропорта и железнодорожного вокзала. Рядом – динамично развивающийся жилой микрорайон, две самые крупные школы города. В бизнес-инкубаторе есть гостевой коворкинг, очень доступный по цене. Гостям здесь будут рады!