Поздравление Главы Мордовии с Днём спасателя

«Мы - дети победителей»
Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных подразделений Мордовии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём спасателя!
В Мордовии добросовестные и самоотверженные сотрудники МЧС. Вы приходите на помощь в самых сложных ситуациях, проявляете мужество, рискуете своими жизнями ради других.
Во многом благодаря вашим слаженным действиям удаётся минимизировать последствия техногенных катастроф и стихийных бедствий. Актуальны сегодня уроки безопасности с подрастающим поколением. Вы с честью справляетесь со всеми вызовами на службе, в спорте и общественной работе. Быть первыми и лучшими везде для вас стало образом жизни.
В следующем году продолжим регулярные тренировки по гражданской обороне и активную борьбу с пожарами. Уверен, со всеми задачами вы справитесь чётко и грамотно.
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям. И пусть на службе будет больше спокойных дежурств!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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