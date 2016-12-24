Поздравление Главы Мордовии с Днём спасателя

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных подразделений Мордовии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём спасателя!

В Мордовии добросовестные и самоотверженные сотрудники МЧС. Вы приходите на помощь в самых сложных ситуациях, проявляете мужество, рискуете своими жизнями ради других.

Во многом благодаря вашим слаженным действиям удаётся минимизировать последствия техногенных катастроф и стихийных бедствий. Актуальны сегодня уроки безопасности с подрастающим поколением. Вы с честью справляетесь со всеми вызовами на службе, в спорте и общественной работе. Быть первыми и лучшими везде для вас стало образом жизни.

В следующем году продолжим регулярные тренировки по гражданской обороне и активную борьбу с пожарами. Уверен, со всеми задачами вы справитесь чётко и грамотно.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям. И пусть на службе будет больше спокойных дежурств!

Глава Республики Мордовия А. Здунов