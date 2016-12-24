В Мордовии подписано соглашение в сфере регулирования социально-трудовых отношений

В Доме Республики 26 декабря состоялось заседание мордовской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в рамках которого было подписано соглашение о взаимодействии регионального Правительства, Союза промышленников и предпринимателей Мордовии и Федерацией профсоюзов РМ. В его работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



«Проект социального партнерства в республике действует уже больше четверти века, с 1997 года, и это действительно прочная основа взаимодействия государства, бизнеса и профсоюзов. Будем эту работу продолжать, - сказал Глава региона. - В контексте демографических и кадровых вызовов, которые сейчас стоят перед нами, социальное партнерство и участие директората и предпринимательства в решении этих задач, очень важны».



В настоящее время в республике заключено более 1100 коллективных договоров – они распространяются на 110 тысяч работников. Охват превышает треть общего числа занятых в регионе.

Было отмечено, что 2024 год прошел в Мордовии как Год трудовых династий. Многие руководители предприятий и жители Мордовии поддержали эту инициативу. Артём Здунов подчеркнул: несмотря на то, что Год трудовых династий завершается, необходимо продолжить поддержку семьей, в которых крепки трудовые традиции. Нужно продолжать проводить и конкурс республиканского трудового соперничества среди коллективов, достигших наивысших производственных результатов, и региональный конкурс профмастерства «Лучший по профессии», и конкурс «Коллективный договор – основа защиты трудовых прав работников».



В текущем году завершает свое действие 11-е по счету соглашение между Правительством Мордовии, республиканской Федерацией профсоюзов и региональным Союзом промышленников и предпринимателей. Оно действовало предыдущие три года. За это время удалось достичь положительных результатов: увеличились собственные доходы республики, снизился государственный долг, сняты залоги со всех учреждений социальной направленности. Коренным образом изменилась ситуации с заработной платой: темп роста средней оплаты труда за три года составил 163 % - это выше среднего по стране и в ПФО.



«Рост реальных доходов человека труда и семей с детьми будет ключевым в рамках нового трехстороннего соглашения», - подчеркнул Артём Здунов.



Среди других приоритетов он назвал: удовлетворение кадровой потребности рынка труда, повышение социальной защищенности работников, устойчивый рост доходов граждан, улучшение инвестиционного климата, поддержку предпринимательской инициативы. Крайне важными будут корпоративные программы, направленные на увеличение рождаемости. Глава Мордовии призвал крупных работодателей республики уделить повышенное внимание именно молодым семьям, семьям с детьми и беременным женщинам.



Необходимость работы государства и бизнеса в надежном тандеме подчеркнул в своем выступлении председатель регионального Союза промышленников и предпринимателей Виктор Бирюков. «Хочу, чтобы Мордовия стала одним из лучших регионов страны, чтобы все здесь хотели жить, чтобы о нас знали везде, и мы это оправдывали!»



Председатель Федерации профсоюзов РМ Сергей Борисов рассказал, что в новое соглашение включен целый ряд инициатив, предложенных общественной организацией. Они коснулись заработных плат, охраны труда, демографии, семейной политики, корпоративных программ, финансовой грамотности и молодежи.



Подписи под документом, главная цель которого – рост благосостояния населения и повышения эффективности экономики республики, поставили Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков, председатель регионального Союза промышленников и предпринимателей Виктор Бирюков и председатель Федерации профсоюзов РМ Сергей Борисов.