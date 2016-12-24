В Мордовии детям из семей участников СВО вручили новогодние подарки

В рамках акции благотворительного фонда «Всех обнял» 26 декабря в региональном Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла предновогодняя встреча с семьями участников СВО. В ней приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов и президент благотворительного фонда, советник Главы Республики Мордовия Иван Утенков.



Малыши подготовились к встрече – в зале были и маленькие принцессы, и пираты, и клоуны, и снежинки.

«Рад видеть вас всех здесь сегодня – таких красивых и счастливых, - приветствовал гостей Артём Здунов. – Хотел бы поблагодарить нашего земляка, дорогого друга и создателя фонда «Всех обнял» Ивана Утенкова. Спасибо за внимание к нашим детям и за личное участие в этом празднике».



Глава региона вручил нашему земляку, который ведет активную общественную деятельность и оказывает существенную поддержку бойцам в зоне СВО и их семьям, знак отличия Республики Мордовия «За смелость и отвагу».

Всего в рамках благотворительной акции детям участников СВО по всей республике вручено 2500 сладких подарков. Новогодние мероприятия прошли на базе Семейного многофункционального центра Республики Мордовия, в Потьминском психоневрологическом интернате, а также в Доме ребенка при исправительной колонии № 2 УФСИН России по РМ, куда переданы батут, детский манеж и многое другое.

«Нет большей чести в тех обстоятельствах, в которых находится сейчас наша страна, чем выполнять долг, как делают наши ребята на линии боевого соприкосновения. Их дети, жены и матери должны быть на особом счету не только у государства, но и у предпринимательского сообщества, - отметил президент фонда «Всех обнял». - Подарки, которые мы привезли в республику, - это продолжение большой миссии «Дорога жизни», которую мы начали в Херсонской области. Она продолжилась в Запорожье, Луганской и Донецкой республиках, Белгородской и Курской областях, затронула еще семь регионов. Мордовия осталась на финал, как часть моей малой родины. Для меня это особенно приятно».

Ветеран СВО, многодетный отец Сергей Пронькин поблагодарил за внимание к семьям участников СВО: «Чувствуется забота о нас и наших детях от государства и предпринимателей. Это большой вклад в будущее развитие республики».

Артём Здунов и Иван Утенков вручили детям подарки, после чего ребят ждало новогоднее театрализованное представление.

Также в ходе мероприятия подарок от Главы Мордовии получило региональное отделение Комитета семей Воинов Отечества. Ранее в ходе одной из встреч с руководителем региона члены комитета попросили приобрести им фотоаппарат. Под Новый год исполняются не только детские мечты!