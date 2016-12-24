Глава Мордовии провел совместное заседание АТК и Оперативного штаба

26 декабря в Доме Республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло совместное заседание региональной Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в РМ. Участие в нем приняли руководители правоохранительного блока, региональных министерств и ведомств, муниципалитетов.

Было отмечено, что заседание проходит в условиях осложнения обстановки в области противодействия терроризму – возросла активность западных спецслужб по подготовке терактов. Основными целями террористических устремлений являются объекты промышленности, транспорта и энергетики, но враг не гнушается и атаками на места массового пребывания людей, жилые комплексы и здания.

В этой связи Артём Здунов подчеркнул: важно четко выполнять весь комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, особое внимание уделить вопросам безопасности в предстоящие январские праздники и предотвращению любых попыток дестабилизации общественного порядка.

«Перед всеми районами и органами исполнительной власти при проведении массовых мероприятий поставлена задача проявлять максимальную бдительность, повысить готовность сил и средств. Особое внимание следует уделять транспорту и транспортной инфраструктуре. Самое главное – безопасность наших жителей и гостей республики», - сказал руководитель региона.

Глава Мордовии также напомнил о ряде ранее сделанных поручений. Госкомитет по делам ГО и ЧС совместно с администрациями районов проводят проверки укрытий, чердачных и подвальных помещений в части предотвращения доступа в них посторонних лиц.

Важнейшее направление – работа по информированию граждан о возможных угрозах, о том, как на них правильно реагировать и куда обращаться в сложных ситуациях, о расположении убежищ. К последним должен быть обеспечен доступ, а сами помещения должны быть готовы к размещению людей.

Артём Здунов напомнил также о необходимости продолжения обучения навыкам оказания первой помощи. В текущем году 207 тысяч жителей республики уже получили такие знания, организовано 96 точек обучения, прошел первый всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи. «Практика показывает, что это самый необходимый навык при получении ранений», - подчеркнул Глава региона.

Работа по противодействию идеологии терроризма находится на особом контроле, особенно в разрезе профилактики экстремистских проявлений в межнациональной и межконфессиональной среде.

О реализации задач, поставленных в Комплексном плане противодействия идеологии терроризма, доложили головной исполнитель – Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, руководители ряда ведомств региона, а также правоохранительного блока.

Также на заседании были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности и противодиверсионной защиты объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, и меры, направленные на исполнение решений Национального антитеррористического комитета и АТК в Республике Мордовия.