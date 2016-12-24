Жители Мордовии могут поздравить друг друга новогодними онлайн-открытками

Музей Победы предложил жителям Мордовии поздравить друг друга с Новым годом авторскими онлайн-открытками. На сайте музея размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 26 тысяч новогодних рисунков. Их создали участники конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы» из разных регионов и стран. Среди них - юные и взрослые художники из Мордовии.



«В преддверии Нового года у каждого есть замечательная возможность поздравить близких, друзей и коллег новогодними открытками ручной работы с пожеланиями, отправив их по электронной почте. Эта добрая традиция не только подарит радость и тепло, но и создаст атмосферу единства среди жителей разных регионов», - отметили в Музее Победы.

Профессиональные и начинающие художники всех возрастов нарисовали открытки специально для конкурса. Работы выполнены в различных техниках. В Год семьи участники конкурса представили рисунки, посвященные семейным традициям подготовки к Новому году разных поколений. В работах авторы изобразили, как в разные годы бойцы и семьи в тылу украшают ёлку, делают подарки своими руками, пишут письма, водят хоровод и загадывают заветные желания.



Виртуальная выставка конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы» размещена на сайте.