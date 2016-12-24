В Саранске подготовили «Ледовые выходные для всей семьи»

«Мы должны оправдать доверие людей»
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
С 20 декабря на ледовых катках Саранска стартуют развлекательные программы проекта «Ледовые выходные для всей семьи».
Все желающие могут поучаствовать в интерактивных мероприятиях и мастер-классах, спортивных состязаниях, увидеть театрализованные представления.
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