В Саранске подготовили «Ледовые выходные для всей семьи»

Социум

С 20 декабря на ледовых катках Саранска стартуют  развлекательные программы проекта  «Ледовые выходные для всей семьи».

Все желающие могут поучаствовать в интерактивных мероприятиях и мастер-классах, спортивных состязаниях, увидеть театрализованные представления.

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