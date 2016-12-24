В Саранске подготовили «Ледовые выходные для всей семьи»

С 20 декабря на ледовых катках Саранска стартуют развлекательные программы проекта «Ледовые выходные для всей семьи».

Все желающие могут поучаствовать в интерактивных мероприятиях и мастер-классах, спортивных состязаниях, увидеть театрализованные представления.