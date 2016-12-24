В Мордовии проведут Республиканское родительское собрание на тему «Безопасность детей – забота родителей»

«У вас очень крутая команда»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
20 декабря Министерство образования Республики Мордовия на площадке Центра «Педагог 13.ру» проведет республиканское родительское собрание по вопросам комплексной безопасности детей и подростков, профилактики вовлечения их в различные мошеннические схемы.
На вопросы родителей ответят авторитетные эксперты. Для участия родителям и педагогам необходимо зарегистрироваться по ссылке. Начало в в 16.30.
Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.
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В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
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