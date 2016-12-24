В Мордовии проведут Республиканское родительское собрание на тему «Безопасность детей – забота родителей»

20 декабря Министерство образования Республики Мордовия на площадке Центра «Педагог 13.ру» проведет республиканское родительское собрание по вопросам комплексной безопасности детей и подростков, профилактики вовлечения их в различные мошеннические схемы.

На вопросы родителей ответят авторитетные эксперты. Для участия родителям и педагогам необходимо зарегистрироваться по ссылке. Начало в в 16.30.

Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.