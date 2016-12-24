Лицеисты из Саранска отмечены наградой на Кремлевском благотворительном кадетском балу

В Москве 11 декабря прошел IX Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал, в котором приняли участие свыше 2,5 тысяч юношей и девушек из двух десятков государств. В этом году он проводится в поддержку специальной военной операции и приурочен ко Дню Героев Отечества и Году семьи.

Участниками благотворительного бала традиционно становятся представители кадетских корпусов, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, курсанты военных вузов, активисты молодежных патриотических организаций. В этом году к своим сверстникам на масштабном мероприятии присоединились кадеты лицея № 26 из Саранска и их наставник – депутат Госсобрания Мордовии, учитель основ безопасности и защиты Родины Сергей Екатеринин.

Ребята из Мордовии были удостоены награды за творческий подход и оригинальность исполнения видеопрезентации.