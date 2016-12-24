Поздравление Главы Мордовии с Днем Конституции Российской Федерации

Уважаемые жители Мордовии!

Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что основной закон страны доказал свою эффективность и остаётся надежным правовым фундаментом. Конституция определила базовые принципы нашего общества, заложила основу для развития. Это позволяет сегодня проводить масштабные преобразования, которые дают уверенность в завтрашнем дне.

В Мордовии мы неуклонно следуем принципам Конституции, создаём условия для комфортной жизни, укрепляем межнациональный и межконфессиональный мир. Уверен, что наше единство, готовность вместе отстаивать интересы страны и отвечать на вызовы времени помогут России всегда оставаться великой мировой державой.

Желаю всем здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

Глава Республики Мордовия А. Здунов