Поздравление Главы Мордовии с Днем Конституции Российской Федерации

«Главная миссия женщины – быть матерью»
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
Уважаемые жители Мордовии!
Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Федерации!
Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что основной закон страны доказал свою эффективность и остаётся надежным правовым фундаментом. Конституция определила базовые принципы нашего общества, заложила основу для развития. Это позволяет сегодня проводить масштабные преобразования, которые дают уверенность в завтрашнем дне.
В Мордовии мы неуклонно следуем принципам Конституции, создаём условия для комфортной жизни, укрепляем межнациональный и межконфессиональный мир. Уверен, что наше единство, готовность вместе отстаивать интересы страны и отвечать на вызовы времени помогут России всегда оставаться великой мировой державой.
Желаю всем здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
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